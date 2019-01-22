Россияне не смогли отличить 4K-видео от адаптаций

Исследовательский холдинг «Ромир» провёл опрос среди российских зрителей. По результатам исследования, зрители не смогли отличить контент, снятый в стандарте 4K, от адаптированного под него видео.
Такая уловка позволяет видеосервисам и производителям телевизоров использовать технологии улучшения картинки, поскольку 4K-контента пока ещё не так много, а спрос на него растёт.
«Ромир» провёл исследование среди 300 пользователей. Им включали видео в формате 4K native (изначально снятый в 4K контент) и 4К upscaled (растянутый до разрешения 4K), прося описать восприятие таких параметров, как качество, четкость, реалистичность, насыщенность, яркость и контрастность. Зрители почти не заметили разницы между такими видео, различия оказались заметны только по насыщенности и яркости.