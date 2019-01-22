Россияне не смогли отличить 4K-видео от адаптаций

Исследовательский холдинг «Ромир» провёл опрос среди российских зрителей. По результатам исследования, зрители не смогли отличить контент, снятый в стандарте 4K, от адаптированного под него видео.

Такая уловка позволяет видеосервисам и производителям телевизоров использовать технологии улучшения картинки, поскольку 4K-контента пока ещё не так много, а спрос на него растёт.