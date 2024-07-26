Россияне стали реже покупать телевизоры, но тратить на них больше

Однако в денежном выражении рынок вырос на 10.5% до 102.8 млрд рублей, а средний чек увеличился на 17% и составил 29 000 рублей.

Снижение продаж связано с ростом цен, вызванным окончанием запасов, закупленных по низкому курсу валют и подорожанием новых поставок.

Цены на телевизоры выросли в среднем на 20%, а некоторые модели подорожали на 25-30%, отмечают в Mobile Research Group.

Годом ранее наблюдался бум продаж, когда рынок вырос на 35% в натуральном выражении. В 2024 году рост спроса на телевизоры есть, но не столь значительный. Например, на Авито за январь-май продажи увеличились на 4%, а у МТС — на 5%.