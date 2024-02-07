С 1 марта Samsung удалит Google Assistant из всех моделей своих телевизоров

Google Assistant появился на смарт-телевизорах Samsung в 2020 году и в настоящее время этой системой оснащены такие модели, как Crystal UHD, Lifestyle, QLED 2020-2022 гг. Почему компания пошла на такой шаг и какие альтернативы голосовому помощнику от Google придут вместо уходящего, не уточняется.

При этом никаких изменений у других производителей нет: все продолжают использовать Google Assistant.