Samsung анонсировала выход беспроводных телевизоров

Известно, что вместо базового кабеля питания новинка будет работать по принципу электромагнитной индукции. На данный момент проводятся испытания рабочих моделей будущего серийного устройства. По словам представителей компании, уже сейчас технология способна осуществлять беспроводную передачу электроэнергии на расстоянии до 2 м в случае отсутствия помех между передатчиком и телевизором. На данный момент информация о технических деталях грядущего телевизора - не разглашается.

Предполагается, что в рамках следующей выставки CES 2021 представители Samsung смогут показать усовершенствованную модель беспроводного телевизора.