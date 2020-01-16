Телевизоры
Сегодня 09:57
Samsung анонсировала выход беспроводных телевизоров
Они будут работать по принципу электромагнитной индукции
Южнокорейский гигант Samsung анонсировал сразу несколько новинок в рамках ежегодной технологической выставки CES 2020, в числе которых устройство нового поколения. Так, компания поделилась планами о разработке полностью беспроводного телевизора.
Известно, что вместо базового кабеля питания новинка будет работать по принципу электромагнитной индукции. На данный момент проводятся испытания рабочих моделей будущего серийного устройства. По словам представителей компании, уже сейчас технология способна осуществлять беспроводную передачу электроэнергии на расстоянии до 2 м в случае отсутствия помех между передатчиком и телевизором. На данный момент информация о технических деталях грядущего телевизора - не разглашается.
Предполагается, что в рамках следующей выставки CES 2021 представители Samsung смогут показать усовершенствованную модель беспроводного телевизора.