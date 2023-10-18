Samsung и LG будут покупать меньше ЖК-дисплеев в Китае из-за нестабильных поставок

На фоне этой тенденции корейские вендоры намерены сосредоточить усилия на сотрудничестве с тайваньскими, японскими и другими южнокорейскими компаниями. Конкурировать в Китае Samsung Electronics и LG Electronics собираются с Hisense, Haier и TCL и другими производителями телевизоров.

Китайские компании начали постепенно забирать рынок у корейских конкурентов. Так, по данным Samsung, региональные продажи в Китае за первые 6 месяцев 2023 года составили 6,3361 трлн вон или $4,6750 млрд. Это на 38,8% меньше по сравнению с 10,3511 трлн вон за аналогичный период 2022 года.