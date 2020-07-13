Samsung может начать выпускать телевизоры с экранами главного конкурента — LG

Так, источники их Южной Кореи поделились, что на сегодняшний день представители крупнейших компаний уже ведут переговоры о закупке Samsung Electronics экранов LG Display для доступных моделей телевизоров. Предполагается, что данная сделка будет согласована уже в ближайшее время. Таким образом, объем поставок LG может начинаться от 0,8 млн, а достигнуть и вовсе 1,66 млрд долларов.

Нескольким ранее в сети сообщали о том, что Samsung может закупаться экранами у китайских поставщиков, в числе которых China Star Optoelectronics и BOE. Но судя по свежим данным источников, южнокорейский гигант решил остановить свой выбор на панелях своего конкурента LG.