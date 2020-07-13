Телевизоры
Сегодня 10:45
Samsung может начать выпускать телевизоры с экранами главного конкурента — LG
Компании уже приступили к переговорам
Напомним, что ранее представители южнокорейской компании Samsung Display сообщили о том, что планируют прекратить производить ЖК-панели. Так, поставками панелей для Samsung займется Sharp, однако выяснилось, данная компания не сможет удовлетворить все потребности южнокорейского гиганта. В связи с чем Samsung может начать выпускать телевизоры с экранами главного конкурента — LG.
Так, источники их Южной Кореи поделились, что на сегодняшний день представители крупнейших компаний уже ведут переговоры о закупке Samsung Electronics экранов LG Display для доступных моделей телевизоров. Предполагается, что данная сделка будет согласована уже в ближайшее время. Таким образом, объем поставок LG может начинаться от 0,8 млн, а достигнуть и вовсе 1,66 млрд долларов.
Нескольким ранее в сети сообщали о том, что Samsung может закупаться экранами у китайских поставщиков, в числе которых China Star Optoelectronics и BOE. Но судя по свежим данным источников, южнокорейский гигант решил остановить свой выбор на панелях своего конкурента LG.