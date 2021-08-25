Samsung начала блокировать украденные телевизоры

Ответ на это дала Samsung, представив технологию TV Block («Блокировка ТВ»). Суть нововведения заключается в отключении всех основных функций устройства в случае, если оно было украдено, сообщает SlashGear.

Так, после того, как злоумышленники незаконно заполучат телевизор Samsung, устройство отправит свой серийный номер на сервера компании. После того, как корейский IT-гигант вычислит, что связавшийся аппарат был украден, он автоматически будет превращён в «тыкву», то есть станет нерабочим.

Подобная защита может быть особенно полезна во время массовых беспорядков. Таким образом, вандалы не смогут безнаказанно воровать телевизоры из магазинов.