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Телевизоры
Сегодня 15:47

Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

Не до конца понятно, о чем думала компания, принимая подобное решение
В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования. Так, владельцы устройств компании из России, Украины, Молдовы и прочих соседних государств в начале текущего года начали сталкиваться на своих телевизорах со следующим сообщением: сообщение: “This TV is not fully functional in this region” (“Этот телевизор не функционирует полноценно в данном регионе”).

Как стало известно, все это — часть новой политики Samsung по борьбе с использованием так называемых “серых” телевизоров, то есть тех устройств, которые были куплены за пределами страны использования. Что интересно, начало условной “войны” было объявлено лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать определенные функции своих устройств. При этом в сети уже есть инструкция, как можно обойти ограничения Samsung.

Что интересно, с подобной ситуацией могут столкнуться даже пользователи, купившие телевизор в России, просто не в официальном магазине. Подобная ситуация успела случиться с пользователем российского портала vc.ru. Он, покупая телевизор, был убежден в том, что это официальное российское устройство, которое даже можно по гарантии починить в официальном сервисном центре Samsung, но в итоге даже его телевизор был таким образом “заблокирован”.