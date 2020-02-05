Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры
Как стало известно, все это — часть новой политики Samsung по борьбе с использованием так называемых “серых” телевизоров, то есть тех устройств, которые были куплены за пределами страны использования. Что интересно, начало условной “войны” было объявлено лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать определенные функции своих устройств. При этом в сети уже есть инструкция, как можно обойти ограничения Samsung.
Что интересно, с подобной ситуацией могут столкнуться даже пользователи, купившие телевизор в России, просто не в официальном магазине. Подобная ситуация успела случиться с пользователем российского портала vc.ru. Он, покупая телевизор, был убежден в том, что это официальное российское устройство, которое даже можно по гарантии починить в официальном сервисном центре Samsung, но в итоге даже его телевизор был таким образом “заблокирован”.