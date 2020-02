Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования. Так, владельцы устройств компании из России, Украины, Молдовы и прочих соседних государств в начале текущего года начали сталкиваться на своих телевизорах со следующим сообщением: сообщение: “This TV is not fully functional in this region” (“Этот телевизор не функционирует полноценно в данном регионе”).