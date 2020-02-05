Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

Как стало известно, все это — часть новой политики Samsung по борьбе с использованием так называемых “серых” телевизоров, то есть тех устройств, которые были куплены за пределами страны использования. Что интересно, начало условной “войны” было объявлено лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать определенные функции своих устройств. При этом в сети уже есть инструкция, как можно обойти ограничения Samsung.