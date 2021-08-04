Samsung объяснил, почему его телевизоры остаются первыми по продажам в мире 15 лет подряд

Samsung объяснил, почему его телевизоры остаются первыми по продажам в мире 15 лет подрядИ о том, что продолжает совершенствовать свои технологии
Также сообщается, что в условиях «новой нормальности», когда многие люди ограничены в передвижении, компания находит новые решения для персонализации своих продуктов. Одним из таковых является внедрение компактных экранов — 43 дюйма, учитывая, что меньше 55'' выпускать не планировалось. Исследования Samsung показали, что клиенты предпочитают к покупке два телевизора — с большим экраном и среднего или малого размера — как персональное устройство, например, для видеоигр.
Отмечается, что компания проследила связь между востребованностью малоформатных ТВ-дисплеев и переходом многих геймеров с мониторов на телевизоры. Именно поэтому в телевизорах Samsung начали внедрять игровой режим со сверхшироким углом обзора.
По сообщениям блога компании, Samsung всё больше фокусируется на персонализации и продуктов, и контента.