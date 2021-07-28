Samsung объявил распродажу телевизоров

Так, 43-дюймовый LED-телевизор серии 9 UHD 4K Smart TV 2021 продается за 49 990 рублей вместо прежних 56 990.

За 89 990 рублей вместо прежних 109 990 рублей можно ухватить 43-дюймовый QLED-телевизор The Sero TV 2020. Модель получила 4K Ultra HD экран с частотой обновления 60 Г и поддержкой технологии улучшения цвета.

В акции участвуют и более дорогостоящие модели, к примеру 85-дюймовый QLED 4K Smart TV 2021 Q77A за 269 990 рублей и другие.

Ознакомиться со всеми телевизорами производителя, которые сейчас продаются со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Завершится акция 9 августа.