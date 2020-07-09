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Samsung перенесет выпуск фирменных телевизоров с дисплеями будущего на 2021 год
И все из-за проблем, с которыми компания столкнулась при производстве
В начале текущего года Samsung, в рамках выставки CES 2020, продемонстрировала новые телевизоры, основанные на панелях MicroLED. Выход устройств ожидался в ближайшее время, но, судя по последним данным, Samsung все же перенесет выпуск фирменных телевизоров с дисплеями будущего на 2021 год.
Судя по отчетам, Samsung намеревалась завершить процесс производства всех необходимых для производства компонентов еще в первой половине текущего года, но из-за множества факторов, как производственного характера, так и экономического. В связи со сложившейся ситуацией, согласно данным интернет-инсайдеров, в качестве новой даты выхода MicroLED-телевизоров Samsung называется 2021 год.
Напомним, что технология MicroLED является крайне перспективной за счет своей энергоэффективности и при этом большей технологичности в сравнении с OLED и IPS. Согласно последним данным, уже совсем скоро Apple начнет выпуск собственных девайсов на базе данного типа дисплеев.