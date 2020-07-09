Samsung перенесет выпуск фирменных телевизоров с дисплеями будущего на 2021 год

Судя по отчетам, Samsung намеревалась завершить процесс производства всех необходимых для производства компонентов еще в первой половине текущего года, но из-за множества факторов, как производственного характера, так и экономического. В связи со сложившейся ситуацией, согласно данным интернет-инсайдеров, в качестве новой даты выхода MicroLED-телевизоров Samsung называется 2021 год.

Напомним, что технология MicroLED является крайне перспективной за счет своей энергоэффективности и при этом большей технологичности в сравнении с OLED и IPS. Согласно последним данным, уже совсем скоро Apple начнет выпуск собственных девайсов на базе данного типа дисплеев.