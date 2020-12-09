Samsung покажет новые устройства сразу после новогодних праздников

Ожидается, что в рамках собственной мини-шоу корейский техногигант представит флагманские телевизоры, сообщает GSMArena. При этом вероятнее всего, основаны они будут на базе технологии QLED. Также от компании ждут анонса новых технологических решений в этой сфере и звуковые панели для уже вышедших устройств.

Посмотреть мероприятие можно будет онлайн: на сайте Samsung и на YouTube-канале компании. Отметим, что ждать анонса Galaxy S21 в рамках CES 2021 вряд ли стоит — согласно последним утечкам, компания покажет устройства чуть позже и отдельно.