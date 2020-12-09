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Samsung покажет новые устройства сразу после новогодних праздников
Но будут ли это флагманы линейки Galaxy S21?
Samsung заявила о том, что она примет участие в выставке CES 2021. При этом в качестве даты собственной пресс-конференции компания выбрала первую рабочую неделю следующего года — 11 января 2021-го.
Ожидается, что в рамках собственной мини-шоу корейский техногигант представит флагманские телевизоры, сообщает GSMArena. При этом вероятнее всего, основаны они будут на базе технологии QLED. Также от компании ждут анонса новых технологических решений в этой сфере и звуковые панели для уже вышедших устройств.
Посмотреть мероприятие можно будет онлайн: на сайте Samsung и на YouTube-канале компании. Отметим, что ждать анонса Galaxy S21 в рамках CES 2021 вряд ли стоит — согласно последним утечкам, компания покажет устройства чуть позже и отдельно.