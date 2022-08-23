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Samsung представила навороченный 98-дюймовый телевизор за 2 миллиона рублей
Современные телевизоры — удовольствие не из дешёвых. Но существуют модели, которые шокируют своей ценой.
Одной из таких является новинка от Samsung — телевизор серии Neo QLED TV формата 4К. Гаджет получил гигантский 98-дюймовый дисплей с разрешением 3840 × 2160 пикселей и поддержкой всех современных стандартов: HDR10, HDR10+ и HLG.
Ещё одной особенностью девайса является технология, используемая при производстве экрана — Mini-LED. За обработку изображения и всех «умных» функций отвечает фирменный процессор Neo Quantum Processor+. С его помощью также можно повысить качество обычных видео до 4К.
Отметим, что новенький Neo QLED TV 4K оснащён высококачественной аудиосистемой формата 6.4.4. Суммарная её мощность — 120 Вт.
Ну и самое интересное — цена. Samsung просит за телевизор астрономические 33 900 долларов или более 2 млн рублей.