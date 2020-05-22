Samsung представила свои первые "уличные" телевизоры

Известно, что вся линейка получила защиту по стандарту IP55, благодаря чему ее можно использовать на открытых пространствах, не беспокоясь о воздействиях атмосферных условий. Кроме того, конструкторские особенности телевизоров позволяют установить устройство в различных условиях вне дома.

Отметим, что серия The Terrace представлена тремя моделями, включая 55, 65 и 75-дюймовые телевизоры. Что касается технических характеристик, то известно, что линейка получила 200 нит яркости экрана, за счет чего пользователи обеспечены качественной картинкой даже при дневном свете. Также сообщается, что вся линейка оснащена QLED 4K дисплеями. Минимальная стоимость младшей модели составляет 35 тыс долларов, тогда как старшую компания оценила в 65 тыс.