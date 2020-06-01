Samsung привезла в Россию телевизор для просмотра видео из Instagram за 100 тысяч рублей

Называется устройство The Sero, оценено оно в 109 990 рублей, а отличительной особенностью новинки является наличие уникального поворачивающегося в вертикальное положение экрана — с его помощью максимально удобно просматривать контент с таких сервисов как TikTok и Instagram, а также ролики, записанные при вертикальной ориентации смартфона.