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Сегодня 15:25
Samsung привезла в Россию телевизор для просмотра видео из Instagram за 100 тысяч рублей
Ладно хоть с 4К и QLED-дисплеем
Согласно данным, опубликованным в официальном интернет-магазине южнокорейского гиганта Samsung, компания привезла в Россию телевизор для просмотра видео из Instagram за 100 тысяч рублей.
Называется устройство The Sero, оценено оно в 109 990 рублей, а отличительной особенностью новинки является наличие уникального поворачивающегося в вертикальное положение экрана — с его помощью максимально удобно просматривать контент с таких сервисов как TikTok и Instagram, а также ролики, записанные при вертикальной ориентации смартфона.
Еще одной полезной функцией нового телевизора является наличие в нем функции tap View, которая позволяет “транслировать” на The Sero контент со смартфона пользователя. Также стоит отметить, что телевизор оснащен 4К QLED-дисплеем и 4,1-канальным 60-ваттным звуком.