Samsung распродает фирменные телевизоры со скидками до 300 тысяч рублей

Так, сэкономить 300 тысяч рублей можно на покупке 82-дюймового телевизора Smart QLED TV Q900R 8K 2019. Напомним, что без учета скидки его стоимость составляет 799 990 рублей, тогда как в рамках акции его можно приобрести за 499 990 рублей. Распродажа коснулась и более доступных моделей. В частности, 43-дюймовый 4K Smart TV RU7200 Series 7 можно купить за 25 990 рублей вместо прежних 34 990 рублей, тогда как 32-дюймовый HD Smart TV N4500 Series 4 доступен за 14 990 рублей вместо 18 990.

Стоит отметить, что акция является временной и продлится она с 6 по 15 июня. Ознакомиться со всеми моделями, доступным со скидками, можно по этой ссылке