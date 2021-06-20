Samsung распродает телевизоры со скидками

Максимальная скидка —137 тысяч рублей — коснулась 75-дюймовой модели QN900A Neo QLED 8K Smart TV 2021. Изначальная стоимость телевизора составляла 679 990 рублей и упала она в рамках акции до 542 690.

Сэкономить 84 тысячи рублей, в свою очередь, можно на покупке 65-дюймового Q800T 8K Smart QLED TV 2020, тогда как 85-дюймовая модель QN85A Neo QLED 4K Smart TV 202 продается на 81 тысячу дешевле.

Распродажа продлится вплоть до 21 июня. Ознакомиться со всеми телевизорами, которые в ней представлены, можно перейдя по этой ссылке.