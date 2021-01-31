Samsung распродает телевизоры со скидками

Так, 50-дюймовый телевизор Samsung 8 QLED 4K Smart TV продается за 74 990 рублей вместо прежних 99 990 рублей.

В то же время, стоимость 43-дюймовой модели серии 7 Crystal UHD 4K Smart TV упала с 39 990 рублей до 29 990 рублей.

А за 64 990 рублей можно ухватить телевизор на 43 дюйма серии The Serif QLED Smart TV. Отметим, что в обычное время эта модель продается за 79 990 рублей.

Ознакомиться с полным списком телевизоров, доступных со скидками, можно по этой ссылке. Закончится распродажа 1 февраля.