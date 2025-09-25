Samsung выпустила переносной телевизор со Smart TV — работает автономно до 3 часов без розетки

Новинка оснащена 27-дюймовым QHD-дисплеем (2560 × 1440 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и поддержкой сенсорного ввода.

Телевизор можно установить на специальную регулируемую стойку или использовать как монитор в портретной и альбомной ориентации. Благодаря встроенной ручке-кронштейну Movingstyle легко переносить и ставить на любую поверхность.

Главная особенность модели — встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 3 часов автономной работы без подключения к розетке. Зарядка производится через USB Type-C.