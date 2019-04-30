Samsung выпустила специальный телевизор для любителей вертикальных видео со смартфонов

Форм-фактор чем-то напоминает телефоны-ротаторы прошлых лет. Вертикальный режим предназначен для многочисленного контента, созданного пользователями смартфонов. Samsung признала его распространённость, а также неудобство обычных телевизоров для его просмотра.

Для просмотра фильмов и игр телевизор можно развернуть в горизонтальный режим. Диагональ экрана составляет 43 дюйма, он дополняется 4.1-канальной акустической системой мощностью 60 Вт. Предусмотрена интеграция с голосовым помощником Bixby.

В Южной Корее телевизор Samsung Sero начнёт продаваться в конце мая по цене порядка 1600 долларов.