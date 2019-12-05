Samsung запустила продажи одного из самых дорогих телевизоров в мире

Известно, что для покупки доступны сразу несколько моделей в двух линейках, а именно The Wall Luxury, а также Professional. Так, первая направлена на потребителей, тогда как вторая предназначена специально для корпоративных клиентов. Однако какие именно различия, кроме позиционирования, имеются в представленных линейках - компания не поясняет.

Всего представлены три модели телевизора, среди которых 146-дюймовая, разрешение которой достигает 4К, 219-дюймовая с разрешением, равным 6К, а также старшая 292-дюймовая модель с разрешением в 8К. Телевизоры оборудованы кадровой частотой в 120 Гц и специальным процессором Quantum Processor Flex. Что касается стоимости телевизоров, то минимальная цена равна 490 тысяч долларов, тогда как максимальная составляет порядка 1,68 млн долларов без учета налогов.