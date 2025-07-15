Сбер начал продажи QLED-телевизоров 32 и 43 дюйма собственного производства

Новые модели обеспечивают высокую контрастность — до 4000:1 у 32-дюймовой версии и 3500:1 у 43-дюймовой. Время отклика дисплея составляет всего 6,5 миллисекунд, что помогает сохранять четкость изображения при быстром движении на экране.

Телевизоры поддерживают современные стандарты связи: Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1, а также имеют по три порта HDMI 2.0 для подключения игровых приставок и других мультимедийных устройств. В основе работы лежит российская операционная система Салют ТВ.