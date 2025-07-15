Сбер начал продажи QLED-телевизоров 32 и 43 дюйма собственного производства

Сбер начал продажи QLED-телевизоров 32 и 43 дюйма собственного производстваУмные телевизоры с ярким изображением и голосовым управлением
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Новые модели обеспечивают высокую контрастность — до 4000:1 у 32-дюймовой версии и 3500:1 у 43-дюймовой. Время отклика дисплея составляет всего 6,5 миллисекунд, что помогает сохранять четкость изображения при быстром движении на экране.
Телевизоры поддерживают современные стандарты связи: Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1, а также имеют по три порта HDMI 2.0 для подключения игровых приставок и других мультимедийных устройств. В основе работы лежит российская операционная система Салют ТВ.
Пользователи смогут воспользоваться удобным голосовым управлением, универсальным поиском по всем онлайн-кинотеатрам и настройкой безопасного детского профиля. Также доступна функция Giga-поиска, которая помогает быстро находить нужный контент, даже если название фильма забыто.
Розничная цена нового 32-дюймового QLED-телевизора составляет 19 990 рублей, а за модель с экраном 43 дюйма просят 29 990 рублей. Сейчас телевизоры доступны для покупки в официальном интернет-магазине SberDevices.