Телевизоры
Сегодня в 14:01
Сбер представил собственную замену Android TV
В ближайшее время выйдут первые телевизоры под её управлением
Команда SberDevices представила своё новое творение — операционную систему для телевизоров Салют ТВ. Анонс новинки состоялся в рамках проходящей сегодня технологической конференции Сбера — SmartDev.
Представители компании заявили, что уже в ближайшее время состоится старт продаж первых телевизоров на базе новой ОС. Речь идёт о решениях от Hyundai, BBK и прочих брендов с дисплеями от 43 до 75 дюймов.
В будущем также ожидается и релиз более компактных FullHD-телевизоров с диагональю экрана от 24 до 43 дюймов.
С помощью Салют ТВ пользователи смогут получать «умные» рекомендации видео и музыки. Также ОС от Сбера даёт лёгкий доступ к сервисам экосистемы компании. Также, благодаря интеграции с семейством виртуальных ассистентов Салют, новая разработка позволит управлять устройствами и приложениями прямо с телевизора.