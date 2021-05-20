Сбер представил собственную замену Android TV

В будущем также ожидается и релиз более компактных FullHD-телевизоров с диагональю экрана от 24 до 43 дюймов.

С помощью Салют ТВ пользователи смогут получать «умные» рекомендации видео и музыки. Также ОС от Сбера даёт лёгкий доступ к сервисам экосистемы компании. Также, благодаря интеграции с семейством виртуальных ассистентов Салют, новая разработка позволит управлять устройствами и приложениями прямо с телевизора.