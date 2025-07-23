Skyworth обогнала Sony и вошла в топ-5 брендов телевизоров по выручке

Мировой рынок телевизоров начал восстанавливаться после нескольких лет спада. В первом квартале 2025 года объём поставок достиг 47,48 млн устройств, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первый рост с 2021 года. Одним из главных выгодоприобретателей этой динамики стал именно бренд Skyworth.

Компания смогла занять 5,3% мирового рынка, увеличив поставки на 12% в годовом выражении. Особенно активно росли продажи премиальных моделей — OLED, Mini-LED и 8K-телевизоров, где рост составил 25%. Skyworth укрепляет свои позиции благодаря новым технологиям: улучшенным OLED-дисплеям, энергоэффективным Mini-LED панелям и интеллектуальным функциям Smart TV с поддержкой искусственного интеллекта.

В России бренд появился относительно недавно — в прошлом году, но уже успел наладить логистические и операционные процессы. На рынок были выведены флагманские модели OLED и QLED, а также более нестандартные устройства: портативный телевизор Skyworth 24LP60G и телевизор с функцией караоке на базе ИИ.

На ближайшие два года компания планирует расширение присутствия в Европе и Северной Америке, а также развитие экосистемы умного дома. Одной из ключевых задач остаётся укрепление в сегменте премиальной электроники.