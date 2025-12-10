Skyworth привезла в Россию Mini LED телевизоры без бликов — с новой матовой технологией экрана

Skyworth привезла в Россию Mini LED телевизоры без бликов — с новой матовой технологией экранаСостоящей из нескольких слоёв
© Skyworth
Экран QD-Mini LED с Full Array Local Dimming обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность. Технология квантовых точек 5-го поколения продлевает срок службы до 10 лет. Телевизоры поддерживают HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos и процессор S Al Engine для улучшения изображения.
Для гейминга предусмотрены порты HDMI 2.1, игровой хаб и режим 120 Гц для 65" и 75", для 55" — 60 Гц. Система Total Sonics настраивает звук в зависимости от происходящего на экране.
Ultra Matte Layer — первый слой ультраматового покрытия экрана Matte Screen Ultra — превращает резкие блики в мягкий свет, уменьшая напряжение глаз при длительном просмотре. Ultra Clarity Layer — второй оптический слой матового покрытия экрана — устраняет компромисс между защитой от бликов и чёткостью изображения. Двойной слой плёнок эффективно гасит отражения, сохраняя максимальную резкость. А функция Ultra Wide-view Layer обеспечивает угол обзора до 180°, сохраняя цвета и контрастность.
Телевизоры совместимы с Google TV, имеют функцию Daily Channel (более 400 каналов) и Daily Security. Поддерживают смарт-ТВ на базе Android 14.0, голосовое управление и мультикастинг.
Технологии защиты зрения включают Flicker Free, Low Blue Light и адаптивный датчик света. Модели поставляются с двумя вариантами подставок: X66H — боковые ножки, X67H — центральная подставка.
Модели станут доступны с конца декабря 2025 года: 65" — от 62 990 рублей, 75" — от 79 990 рублей.