Skyworth привезла в Россию Mini LED телевизоры без бликов — с новой матовой технологией экрана

Экран QD-Mini LED с Full Array Local Dimming обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность. Технология квантовых точек 5-го поколения продлевает срок службы до 10 лет. Телевизоры поддерживают HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos и процессор S Al Engine для улучшения изображения.

Для гейминга предусмотрены порты HDMI 2.1, игровой хаб и режим 120 Гц для 65" и 75", для 55" — 60 Гц. Система Total Sonics настраивает звук в зависимости от происходящего на экране.