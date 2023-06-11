Сомнительная экономия: у купленных в Китае телевизоров нашли неожиданную неизлечимую проблему

В общей сложности, покупка обошлась ему в 242 тыс рублей, что значительно дешевле, чем аналогичные модели, предлагаемые на российском рынке. У нас подобные варианты стоят около миллиона рублей.

На первый взгляд, экономия показалась оправданной, поскольку телевизор был доставлен в целости и работал без проблем. Однако практически сразу после первого запуска пользователь столкнулся с непредвиденной проблемой.

При включении телевизор запросил вход в учётную запись, а для её создания требовался код, который можно отправить по SMS лишь китайский номер телефона.

Разумеется, у Ninikol1 не было китайского номера, и он попытался воспользоваться услугами аренды виртуальных номеров. Но, к своему разочарованию, SMS на такие номера почему-то не приходили.

По итогу единственным выходом для него стало обращение за помощью к продавцу, проживающему в Китае. Продавец зарегистрировал учётную запись на свою SIM-карту, а Ninikol1 ввёл все необходимые данные и теперь может пользоваться телевизором.

Но у такого решения проблемы есть свои минусы. Так, в случае проблем с учётной записью в будущем, ему понадобится повторная связь с китайским номером для подтверждения. И далеко не факт, что продавец выйдет с пользователем на связь и согласится помочь.