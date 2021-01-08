Телевизоры
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Sony показала первые в мире телевизоры, работающие "как человеческий мозг"
Они оснащены "когнитивным" процессором
Японская компания Sony показала первые в мире телевизоры, работающие "как человеческий мозг". Речь о новой серии телевизоров Bravia XR, обладающих “когнитивным интеллектом”.
В составе новой серии Bravia XR телевизоры с разрешением 4K, 4K OLED и 8K с диагональю от 50 до 100 дюймов. По словам представителей компании, новинки получили “когнитивные” процессы Cognitive Processor XR, которые работают подобно “человеческому мозгу”, благодаря чему картинка и звук становятся более реалистичными.
”В то время как обычные алгоритмы искусственного интеллекта способны распознавать и анализировать элементы изображения, такие как цвет, контраст и детали по отдельности, новый процессор умеет анализировать весь спектр элементов одновременно, что схоже с работой человеческого мозга”, - отметили в Sony.