Sony показала первые в мире телевизоры, работающие "как человеческий мозг"

”В то время как обычные алгоритмы искусственного интеллекта способны распознавать и анализировать элементы изображения, такие как цвет, контраст и детали по отдельности, новый процессор умеет анализировать весь спектр элементов одновременно, что схоже с работой человеческого мозга”, - отметили в Sony.