Sony привезла в Россию новейшие модели умных телевизоров

Ключевой особенностью новой линейки стал почти что безрамочный дизайн, которого удалось добиться за счёт огромного количества инженерных ухищрений. От звука, который издают не классические динамики, а сама рамка при помощи небольших звуковых твиттеров, до виртуального направления звуковых волн в зависимости от того, что происходит на экране.