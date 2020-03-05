Sony привезла в Россию новейшие модели умных телевизоров
ZH8 — это исключительно премиальные варианты с диагоналями 75 и 85 дюймов и разрешением 7680x4320 пикселей, а также флагманским процессором для Sony X1 Ultimate для обработки изображения. Телевизоры обзавелись функцией Full-Array Local Dimming and Boosting, которая предназначена для уменьшения или увеличения уровня яркости в тех областях изображения, где это необходимо.
Ключевой особенностью новой линейки стал почти что безрамочный дизайн, которого удалось добиться за счёт огромного количества инженерных ухищрений. От звука, который издают не классические динамики, а сама рамка при помощи небольших звуковых твиттеров, до виртуального направления звуковых волн в зависимости от того, что происходит на экране.
Обновленная линейка 4К-телевизоров представлена моделями A8 (55 и 65 дюймов), XH95 (55, 65, 75 и 85 дюймов), XH90 (55, 65 и 76 дюймов) и XH80 (43, 49, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Все они работают на операционной системе Android TV и поддерживают работу с Apple HomeKit и Apple AirPlay.
Цены на новинки будут объявлены позднее.