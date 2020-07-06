Sony разработала телевизоры для новой консоли PlayStation 5

Серия новых телевизоров, предназначенных для грядущей консоли, состоит из четырех моделей, в числе которых 55, 65, 75, а также 85-дюймовая. Так, уже в конце текущего года компания представит обновление, которое и позволит геймерам наслаждаться играми в 4К при 120 к/с.

Что касается технических особенностей, телевизоры работают на базе процессора Sony X1 4K HDR с поддержкой технологий Full Array Local Dimming & Boosting, подразумевающая автоматическое регулирования яркости и контрастности в зависимости от контента, и Sony Acoustic Multi-Audio, которая позволяет слышать звуки из того места на дисплее, откуда они доносятся. Стоит также отметить поддержку различных сервисов, вроде Google Play, YouTube и прочие, а также наличие фирменного голосового ассистента от Google.

Стоимость младшей 55-дюймовой модели составляет 1500 евро, тогда как 65-дюймовую компания оценила в 1800. Цена за 75-дюймовую модель составила 2500 евро, тогда как старшая модель доступна за 3500.