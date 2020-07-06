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Телевизоры
Сегодня 13:25

Sony разработала телевизоры для новой консоли PlayStation 5

В линейке есть модели на 55, 65, 75, а также 85 дюймов
Sony не ограничилась разработкой фирменной консоли PlayStation 5, она также предусмотрела для нее телевизоры. Более того, компания уже выпустила линейку светодиодных телевизоров Sony Bravia XH90. Особенностью устройств является возможность рендерить игры в 4K с частотой 120 к/с.

Серия новых телевизоров, предназначенных для грядущей консоли, состоит из четырех моделей, в числе которых 55, 65, 75, а также 85-дюймовая. Так, уже в конце текущего года компания представит обновление, которое и позволит геймерам наслаждаться играми в 4К при 120 к/с.

Что касается технических особенностей, телевизоры работают на базе процессора Sony X1 4K HDR с поддержкой технологий Full Array Local Dimming & Boosting, подразумевающая автоматическое регулирования яркости и контрастности в зависимости от контента, и Sony Acoustic Multi-Audio, которая позволяет слышать звуки из того места на дисплее, откуда они доносятся. Стоит также отметить поддержку различных сервисов, вроде Google Play, YouTube и прочие, а также наличие фирменного голосового ассистента от Google.

Стоимость младшей 55-дюймовой модели составляет 1500 евро, тогда как 65-дюймовую компания оценила в 1800. Цена за 75-дюймовую модель составила 2500 евро, тогда как старшая модель доступна за 3500.

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