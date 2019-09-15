Sony выпустила телевизор за 373 миллиона рублей

Компания Sony ранее предлагала видеостены Crystal LED компаниям для демонстрации фильмов. Последним таким монстром стала панель разрешением 16K и диагональю 783 дюйма, показанная на выставке в Японии в апреле и занявшая два этажа.

Теперь Sony объявила о доступности линейки Crystal LED для обычных потребителей, в том числе и гигантской 783-дюймовой модели с общими габаритами 19,2 х 5,4 метра.

В таких видеостенах используются модули micro-LED размером 16х18 дюймов и разрешением 360х360 пикселей. При этом на каждый пиксель приходится по три миниатюрных светодиода.

Такую видеостену можно собрать по своему усмотрению, как конструктор Lego, но Sony также предлагает готовые варианты, включая 1080p из 18 модулей, 4K из 72 модулей, 8K из 288 модулей и тот самый 16K из 576 модулей. Каждый такой «кусочек Lego» стоит порядка 10 тысяч долларов, так что 4K-панель обойдётся в 720 тысяч долларов, а 16 K — все 5,8 миллиона долларов или 373 миллиона рублей.