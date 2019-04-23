Sony выпустила телевизор за 70 тысяч долларов

Компания Sony раскрыла подробности о ценах и сроках выпуска флагманских телевизорах, представленных ещё в январе на выставке CES 2019.

Речь идёт о телевизорах Bravia Master с разрешением 8K серии Z9G. Модели диагональю 85 и 98 дюймов обеспечивают сверхчёткое разрешение, , в четыре раза превосходящее 4K. Контрастность экрана телевизора 8K HDR с технологией 8K X-tended Dynamic Range Pro в двадцать раз выше, чем у обычных LED-телевизоров, поэтому темные участки выглядят темнее, а светлые — ярче.

Они используют процессор X1 Ultimate. Благодаря поддержке функции 8K X-Reality Pro, качество стандартного изображения повышается почти до 8K. Изображение улучшается в реальном времени, и при этом раскрываются детали, которые раньше было трудно рассмотреть. Акустическая система включает четыре направленных вперед динамика, которые обеспечивают естественное звучание.

Телевизоры Sony Bravia Master Z9G 8K поступят в продажу в июне 2019 года по цене 70 тысяч долларов за модель диагональю 98 дюймов и 13 тысяч долларов за модель диагональю 85 дюймов.