Создателя мультсериала «Люди ИКС '97» уволили из Marvel за неделю до премьеры

Увольнение произошло за неделю до запланированной премьеры «Люди Икс '97» на Disney Plus 20 марта. ДеМайо был указан как создатель и исполнительный продюсер первого сезона сериала. Он уже завершил написание сценариев к второму сезону и вел переговоры о третьем.

ДеМайо также удалил свои аккаунты в социальных сетях, где он регулярно сообщал о новостях в своей работе с Marvel.