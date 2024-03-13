Создателя мультсериала «Люди ИКС '97» уволили из Marvel за неделю до премьеры

Опубликовано 13 марта 2024, 12:59
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Создателя мультсериала «Люди ИКС '97» уволили из Marvel за неделю до премьерыНа Disney Plus
Бо ДеМайо, создатель грядущего анимационного сериала «Люди Икс '97» на Disney Plus, был уволен из Marvel Studios, сообщает The Hollywood Reporter. Ранее ДеМайо работал над другим проектом Marvel — «Лунный Рыцарь», а также принимал участие в создании «Ведьмака», «Ведьмак: Кошмар волка» и «Звездного Пути: Новые миры».
Увольнение произошло за неделю до запланированной премьеры «Люди Икс '97» на Disney Plus 20 марта. ДеМайо был указан как создатель и исполнительный продюсер первого сезона сериала. Он уже завершил написание сценариев к второму сезону и вел переговоры о третьем.
ДеМайо также удалил свои аккаунты в социальных сетях, где он регулярно сообщал о новостях в своей работе с Marvel.