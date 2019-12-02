Спецслужбы назвали "умные" телевизоры опасными для пользователей

Так, на официальном сайте ведомства появилась памятка специалистов, в рамках которой пользователей учат “правильно” взаимодействовать со смарт-телевизорами. Например, пользователям крайне рекомендуется читать все пункты политики конфиденциальности “умных” устройств, которые они активируют. По словам ФБР, люди часто не придают особого значения “простыне” текста, соглашаясь со всем, что там написано, чтобы не тратить свое время. А ведь в подобных соглашениях частенько можно встретить огромное количество противоречивой информации, в том числе и касающуюся передачи личных данных пользователей третьим лицам.

Но стоит отметить, что данное обращение федеральной службы в целом носит достаточно обобщенный характер — все эти советы являются достаточно обыденным напоминанием об основных принципах безопасности в интернете.