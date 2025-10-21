Средняя цена телевизора в России выросла до 30 000 рублей в 2025 году

Опубликовано 21 октября 2025, 08:001 мин.
Средняя цена телевизора в России выросла до 30 000 рублей в 2025 годуПопулярность набирают модели от 43 до 55 дюймов
По данным М.Видео, за первые 9 месяцев 2025 года в России было продано около 4,7 млн телевизоров на сумму 141 млрд рублей. Средняя цена устройства составила 30,1 тыс рублей, что на 2% выше, чем годом ранее.
Покупатели все чаще выбирают смарт-телевизоры среднего и высокого сегмента с 4K-разрешением и крупными диагоналями. Только в III квартале было реализовано 1,5 млн устройств на сумму 44 млрд рублей.
Лидером по продажам в штуках остаются брендовые модели ритейлеров (21% рынка), далее следуют Haier (15%), Xiaomi (9%), Hisense (8%) и TCL (7%).
В денежном выражении первое место занимает Haier (19%), затем идут Samsung (12%), Hisense и Tradebrand-линейки (по 11%) и TCL (10%).
Почти половина проданных телевизоров (45%) работает на Android/Google TV. Доля YaOS выросла до 16%, а российская «Салют ТВ» удерживает 7%.
Популярность также растёт у моделей с диагональю 43–55 дюймов, которые постепенно вытесняют компактные 32-дюймовые телевизоры.