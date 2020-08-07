Стала известна дата анонса более дешевого OLED-телевизора Xiaomi
По крайней мере, именно об этом говорится в официальном постере, опубликованном самой компанией. Учитывая, что новинка будет иметь в своей основе технологию OLED, можно смело предположить, что выйдет она в рамках линейки Mi TV Master Series. Напомним, что первый девайс в данной линейке был представлен также в этом году, при этом его цена составляла около 2 000 долларов за версию с 65-дюймовым экраном.
Вероятнее всего, 11 августа нас ждет более дешевая модификация телевизора, так как Xiaomi очень часто пользуется подобным приемом: сначала компания демонстрирует какой-то крайне дорогой девайс, который при этом в рамках своего сегмента все еще остается дешевле аналогов, после чего показывает еще более дешевую вариацию, приобретая тем самым искреннюю любовь публики и фанатов. Можно предположить, что вместе с Xiaomi Mi 10 Ultra нам покажут 55-дюймовый OLED-телевизор компании.