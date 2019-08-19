Стала известна дата выхода 70-дюймового телевизора от Redmi

Redmi объявила, что 29 августа состоится анонс первого умного телевизора компании. Судя по имеющимся данным, у первого телевизора Redmi будет огромный 70-дюймовый экран, на что намекает номер модели в сертификате 3C. Также ходили слухи и о 40-дюймовой модели, но судя по всему, эта версия будет показана на каком-то другом мероприятии. Что интересно, компания недавно создала страницу в социальных сетях для своего телевизионного бизнеса, еще раз подтверждает, что у нее серьезные планы на этот сегмент.