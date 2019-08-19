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Стала известна дата выхода 70-дюймового телевизора от Redmi

Устройство покажут уже на следующей неделе
То, что компания Redmi готовит свой телевизор — это вряд ли для кого-то большой сюрприз. В сети то и дело всплывают все новые слухи об устройстве, но до последнего не было практически никакой информации о том, когда же нам стоит ждать анонса телевизора от суббренда Xiaomi. И вот, будто бы ощущая наш повышенный интерес, компания опубликовала официальный тизер-постер.

Redmi объявила, что 29 августа состоится анонс первого умного телевизора компании. Судя по имеющимся данным, у первого телевизора Redmi будет огромный 70-дюймовый экран, на что намекает номер модели в сертификате 3C. Также ходили слухи и о 40-дюймовой модели, но судя по всему, эта версия будет показана на каком-то другом мероприятии. Что интересно, компания недавно создала страницу в социальных сетях для своего телевизионного бизнеса, еще раз подтверждает, что у нее серьезные планы на этот сегмент.

Напомним, что согласно утечкам, Redmi TV будет иметь 4K дисплей, а также фирменную оболочку PatchWall от Xiaomi. Более подробная информация станет известна уже 29 августа.

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