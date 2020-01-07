Стала известна стоимость складного телевизора LG

Так, по данным самой южнокорейской компании, цена LG Signature OLED TV R составит около 60 тыс долларов или 3,7 млн рублей, а дата старта продаж придется на второй или третий квартал текущего года. При этом хотим напомнить, что диагональ экрана телевизора составляет 65 дюймов, а в основу производства устройства легла технология OLED. Само собой новинка поддерживает 4K-разрешение и управление с помощью голосового помощника Alexa от Amazon.