Телевизоры
Сегодня 18:02
Стала известна стоимость складного телевизора LG
Стоит устройство дороже электромобиля Tesla Model 3
Прямо сейчас в Лас-Вегасе во всю проходит ежегодная выставка CES 2020, в рамках которой уже было представлено множество интересных устройств, начиная от геймерских мониторов и ноутбуков, заканчивая анонсом официального логотипа PlayStation 5. Сейчас же стала известна официальная цена первого сворачивающегося в трубочку телевизора LG, который должен поступить в продажу уже в 2020 году.
Так, по данным самой южнокорейской компании, цена LG Signature OLED TV R составит около 60 тыс долларов или 3,7 млн рублей, а дата старта продаж придется на второй или третий квартал текущего года. При этом хотим напомнить, что диагональ экрана телевизора составляет 65 дюймов, а в основу производства устройства легла технология OLED. Само собой новинка поддерживает 4K-разрешение и управление с помощью голосового помощника Alexa от Amazon.
Что же касательно “надежности” механизма телевизора, то по словам производителя, его должно хватить примерно на 50 тыс циклов сворачивания.