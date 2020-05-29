Стало известно, когда Nokia может представить свой новый доступный телевизор

Напомним, что буквально в 2019 году компания выпустила свой первый “умный” телевизор на 55 дюймов. Сейчас же, судя по всему, HMD Global планировала расширить ассортимент устройств еще одной моделью. Так, согласно данным источника, компания выпустит 43-дюймовый телевизор, который засветился в сертификационных документах еще в марте.