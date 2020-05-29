Телевизоры
Сегодня 12:35
Стало известно, когда Nokia может представить свой новый доступный телевизор
Уже в начале следующего месяца
Издание gizchina опубликовало новый материал, благодаря которому стало известно, когда Nokia может представить свой новый доступный телевизор.
Напомним, что буквально в 2019 году компания выпустила свой первый “умный” телевизор на 55 дюймов. Сейчас же, судя по всему, HMD Global планировала расширить ассортимент устройств еще одной моделью. Так, согласно данным источника, компания выпустит 43-дюймовый телевизор, который засветился в сертификационных документах еще в марте.
По словам источников, новый доступный телевизор Nokia будет представлен уже в начале следующего месяца, а именно 4 числа. Кроме того, утекла информация и о вероятных ценах. Предполагается, что на индийском рынке стоимость новинки будет варьироваться от 400 до 449 долларов.