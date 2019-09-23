Стандарт 8K Ultra HD для телевизоров будущего официально принят

Согласно новым данным, телевизор может считаться 8K Ultra HD, если его экран имеет разрешение не менее 7680 x 4320 пикселей, то есть не меньше чем 33 Мп. Соотношение сторон устройства должно быть 16:9 с поддержкой частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, а также представление цвета в 10 бит и цветовое пространство ITU-R BT.2100. Телевизор должен поддерживать функции HDR и защиту цифрового контента HDCP 2.2. Также должна быть задействована функция масштабирования входного видеосигнала HD, SD и 4 К до разрешения 8K.