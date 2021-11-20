Стартовала распродажа телевизоров Samsung со скидками до 300 тысяч рублей

Так, телевизоры бренда можно купить с огромными скидками уже сейчас. Например, Samsung QN900A Neo QLED 8K Smart TV 2021 с 85-дюймовым экраном можно купить не за прежние 999 990 рублей, а «всего лишь» за 699 990 — сумма скидки составляет огромные 300 тыс рублей.

При этом снижение цены коснулось и на более доступные модели. 75-дюймовый QN90A Neo QLED 4K Smart TV 2021 продают за 229 990 вместо прежних 329 990 рублей, а 85-дюймовый Q77A QLED 4K Smart TV 2021 можно приобрести за 199 990 рублей вместо 299 990.

С полным списком предложений можно ознакомиться по ссылке.