Так может только Xiaomi: компания выпустила 75-дюймовый 4К-телевизор со 120 Гц за $440

21:08, 23 мая 2023
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Так может только Xiaomi: компания выпустила 75-дюймовый 4К-телевизор со 120 Гц за $440Цена — бомба!
В свете предстоящего фестиваля 618, Xiaomi решила порадовать нас интересной новинкой — компания выпустила умный телевизор Xiaomi TV A751.
Устройство явно станет хитом продаж. Шутка ли — девайс оборудован 75-дюймовым 4K-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, двумя 10 Вт динамиками и 2 ГБ оперативной памяти, что гарантирует вам отличное качество просмотра и плавную работу.
К слову, корпусе из цельного металла уместил в себе не только два HDMI-порта вместе с двумя USB-входами, но также и порта расширения SD-карт.
Но главной киллер фичей телевизор станет сочетание его железа и цены. На родине, в Китае, за Xiaomi TV A751 просят всего лишь $440 долларов или около 35 тыс рублей!