Так может только Xiaomi: компания выпустила 75-дюймовый 4К-телевизор со 120 Гц за $440

Устройство явно станет хитом продаж. Шутка ли — девайс оборудован 75-дюймовым 4K-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, двумя 10 Вт динамиками и 2 ГБ оперативной памяти, что гарантирует вам отличное качество просмотра и плавную работу​​.

К слову, корпусе из цельного металла уместил в себе не только два HDMI-порта вместе с двумя USB-входами, но также и порта расширения SD-карт.

Но главной киллер фичей телевизор станет сочетание его железа и цены. На родине, в Китае, за Xiaomi TV A75​1 просят всего лишь $440 долларов или около 35 тыс рублей!