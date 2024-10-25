TCL нашла способ сделать OLED-мониторы дешевыми

Речь идет о новой технологии производства. На прошлой неделе, на конференции Omdia Korea Display, компания представила свою новую технологию OLED-дисплеев с использованием «струйной печати».

Она позволяет снизить потерю света, уменьшить энергопотребление и увеличить срок службы панелей, а также сократить затраты на производство на 20%.

TCL показала прототипы новых панелей, включая 8K OLED телевизор, 14-дюймовый экран для ноутбука и 31-дюймовый изогнутый OLED с разрешением 4K.

Компания планирует начать ограниченное производство с использованием этой техники уже к концу 2024 года, ориентируясь на средние размеры дисплеев, такие как панели для ноутбуков и мониторов.

Новая технология обещает принести больше конкуренции на рынок OLED, где сейчас доминируют LG и Samsung, и позволит снизить цены на мониторы.

Ожидается, что новые панели появятся в продукции таких компаний, как Dell, Asus и Corsair в 2025 году.