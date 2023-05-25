TCL представила 65-дюймовый телевизор с гибким дисплеем

Среди новинок — 65-дюймовый 8K OLED-телевизор с частотой обновления 120 Гц. Но это не главная фишка устройства. Самый «сок» — это то, что он умеет складываться. По словам TCL, это крупнейший подобный дисплей на рынке.

Новинка способна отображать 33 млн пикселей за кадр и обладает сроком службы в 100 000 сгибов.

Из прочих новинок корпорации можно отметить первый ультраузкий экран и первый AMOLED с ультраузким LTPO. Он поддерживает переменные частоты обновления от 1 до 240 Гц для эффективного потребления энергии и технологию затемнения 1920 Гц PWM.

В дополнение к этому, TCL продемонстрировала два дисплея для VR с рекордной плотностью пикселей.