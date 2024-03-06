TCL представила 98-дюймовый mini LED телевизор за 640 000 рублей

TCL представила 98-дюймовый mini LED телевизор за 640 000 рублейВпечатляющие размер и цена
Секрет новинок – в mini LED-подсветке. Младшая модель оснащена 10 368 светодиодными зонами, а старшая – 14 112. Это обеспечивает контрастность, сравнимую с OLED-матрицами, а яркость в режиме HDR достигает 6500 нит!
За обработку изображения отвечает флагманский процессор Square Core II. Он увеличивает яркость на 33.5% и снижает энергопотребление на 40.2%.
А фирменная технология управления подсветкой TCL, работающая на базе микропроцессора TSR, обеспечивает еще более точную и реалистичную картинку.
Помимо этого, телевизоры X11H оснащены Hi-Fi-динамиками Onkyo 6.2.2, модулем Wi-Fi 6 и четырьмя разъемами HDMI 2.1.
Хотите превратить свою гостиную в настоящий кинозал? Тогда вам нужен один из этих монстров! 98-дюймовый гигант обойдется вам в 640 000 рублей, а 85-дюймовая модель – в 380 000 рублей.