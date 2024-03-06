TCL представила 98-дюймовый mini LED телевизор за 640 000 рублей

Секрет новинок – в mini LED-подсветке. Младшая модель оснащена 10 368 светодиодными зонами, а старшая – 14 112. Это обеспечивает контрастность, сравнимую с OLED-матрицами, а яркость в режиме HDR достигает 6500 нит!

За обработку изображения отвечает флагманский процессор Square Core II. Он увеличивает яркость на 33.5% и снижает энергопотребление на 40.2%.

А фирменная технология управления подсветкой TCL, работающая на базе микропроцессора TSR, обеспечивает еще более точную и реалистичную картинку.