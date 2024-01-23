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Телевизоры
Опубликовано 23 января 2024, 05:15
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TCL представила серию телевизоров Thunderbird Crane 7 с технологией Mini LED

65, 75 и 85 дюймов
Компания TCL представила свою последнюю серию телевизоров Thunderbird Crane 7 2024 с MiniLED-дисплеями. Новая линейка включает три модели с экранами 65, 75 и 85 дюймов. Каждая модель оборудована высоким количеством локальных зон затемнения: 960, 1248 и 1536 соответственно.
TCL представила серию телевизоров Thunderbird Crane 7 с технологией Mini LED

© Ferra.ru

Основанные на матрицах TCL CSOT с псевдодесятибитным разрешением UHD и обновлением экрана 144 Гц (до 240 Гц в режиме DLG) телевизоры предлагают высокое качество изображения, а покрытие цветового пространства DCI-P3 находится на уровне 95%. Телевизоры поддерживают HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced.

Технология MEMC придется по вкусу любителям динамичных фильмов и спортивных трансляций, посколько она компенсирует движение 120 кадров в секунду, а геймеры оценят наличие VRR и ALLM. Звуковая система состоит из пяти динамиков с общей мощностью 60 Вт и поддерживает Dolby Atmos и DTS:X.

Среди характеристик также выделяется наличие портов HDMI 2.1, USB 3.0 и поддержка Wi-Fi 6 для быстрого и бесперебойного потокового просмотра. Аппаратная платформа включает в том числе четырехъядерный чипсет ARM Cortex-A73, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

TCL представила серию телевизоров Thunderbird Crane 7 с технологией Mini LED
© JD.com
Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
Теги:
#телевизор
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#TCL
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#технологии
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#разработка
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