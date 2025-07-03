TechRadar опубликовал топ-7 телевизоров с 65" экраном на июль 2025 года

Лучшими в целом признали LG C4: он обеспечивает сбалансированное качество изображения и хорошую универсальность для фильмов, игр и спорта. Однако модель уступает конкурентам по яркости и звуку.

Hisense U7N стал самым доступным в списке — его хвалят за высокую детализацию и поддержку HDR, но критикуют за отсутствие Dolby Atmos и сложность настройки. Близкий по характеристикам TCL C805 (в России — C755) предлагает Mini LED-подсветку и Dolby Atmos, но страдает от слабой акустики.

В средней ценовой категории лидирует Hisense U8QG с мощной контрастностью и антибликовым экраном. В премиум-сегменте — LG G5, отличающийся высоким уровнем яркости и продвинутыми ИИ-возможностями.

Panasonic Z95A выделяется лучшим встроенным звуком (5.1.2, 160 Вт), а Samsung 65QN90F — идеален для спортивных трансляций благодаря высокой яркости и антибликовому покрытию.