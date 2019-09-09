Телевизор «убийца флагманов» OnePlus TV получит карбоновый корпус

Главный исполнительный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) опубликовал в своём аккаунте Twitter изображения части фирменного телевизора и пульта дистанционного изображения для него.

Изображение показывает подставку OnePlus TV с поворотным механизмом и часть задней панели телевизора, отделанную углеродным волокном. Поворотный механизм позволит легко повернуть телевизор удобно для зрителя, тем не менее, он же не позволит придвинуть устройство вплотную к стене. Задняя панель телевизора изогнутая и явно не предназначена для крепления к стене без подставки.

Также Пит Лау показал, как будет выглядеть пульт дистанционного управления. Пульт с поддержкой Bluetooth получил порт USB Type-С, кнопку OnePlus, пустую не подписанную кнопку, кнопку голосового помощника Google Assistant и навигационные клавиши. Также имеется тачпад в верхней части.