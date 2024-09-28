Телевизоры LG и Samsung заподозрили в съёмке всего, что происходит на экране

Причём процесс съёмки начинается, когда пользователь подключает к телевизору компьютер или ноутбук для получения изображения соответствующего разрешения, и делается это для настройки релевантной рекламы. О каких моделях указанных марок идёт речь, не уточняется, однако приводятся следующие данные: смарт-тв Samsung могут делать снимки экрана каждые 500 миллисекунд, телевизоры LG — 10 миллисекунд.

«Когда пользователь подключает свой ноутбук через HDMI кабель, чтобы просматривать что-либо на большом экране, используя телевизор в качестве дисплея, он не подозревает, что его действия записываются», — рассказали эксперты.