Телевизоры LG и Samsung заподозрили в съёмке всего, что происходит на экране

Опубликовано 28 сентября 2024, 19:301 мин.
Телевизоры LG и Samsung заподозрили в съёмке всего, что происходит на экранеРади рекламы
Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе в США на страницах авторитетного научного издания NewScientist предупредили, что в ходе нескольких технических исследований обнаружилась слежка телевизоров Samsung и LG за пользователями. Авторы материала утверждают, что телевизоры указанных брендов снимают всё, что происходит на экране.
Причём процесс съёмки начинается, когда пользователь подключает к телевизору компьютер или ноутбук для получения изображения соответствующего разрешения, и делается это для настройки релевантной рекламы. О каких моделях указанных марок идёт речь, не уточняется, однако приводятся следующие данные: смарт-тв Samsung могут делать снимки экрана каждые 500 миллисекунд, телевизоры LG — 10 миллисекунд.
«Когда пользователь подключает свой ноутбук через HDMI кабель, чтобы просматривать что-либо на большом экране, используя телевизор в качестве дисплея, он не подозревает, что его действия записываются», — рассказали эксперты.
Источник:NewScientist
Автор:Андрей Кадуков
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