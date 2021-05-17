Телевизоры с большими дисплеями сильно подорожали из-за нехватки чипов

А ведь именно это следует со слов интернет-инсайдера, который получил доступ к свежему исследованию компании NPD. Всего за один год такие крупные телевизоры подорожали почти на треть, пишет ITHome. Причиной таких изменений специалисты назвали именно что нехватку компонентов.

Самое неприятное во всей этой ситуации то, что в телевизорах используются относительно старые «внутренности». А это значит, что заводам нет особого смысла наращивать мощности производства устаревших чипов. Из-за этого в ближайшее время вряд ли удастся решить проблему дефицита и подорожания телевизоров.