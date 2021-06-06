Телевизоры Samsung продаются со скидками до 200 тысяч рублей

Так, с максимальными скидками предлагаются сразу несколько моделей. В частности, 85-дюймовый Q950T 8K Smart QLED TV 2020 можно ухватить на 799 990 рублей вместо прежних 999 990 рублей. Помимо прочего на 200 тысяч упала стоимость 75-дюймовой модели Q950T 8K Smart QLED TV 2020.

Также на сайте сейчас можно найти и более доступные модели телевизоров, стоимость которых также снизилась. К примеру 43-дюймовый FHD Smart TV N5510 Series 5 можно купить за 26 490 рублей вместо 31 990.

Данная распродажа продлится вплоть до 30 июня. Ознакомиться со всеми устройствами, которые в ней участвуют, можно перейдя по этой ссылке.